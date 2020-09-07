Киев, Львовщина и Тернопольщина - в тройке лидеров по суточному приросту новых подтвержденных случаев COVID-19

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Львовской и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 7 сентября в Киеве коронавирусом заболели 244 человека.

Общее количество инфицированных составляет 15 276 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 240 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 4724 пациента.

По состоянию на 7 сентября количество активных больных Киеве составляет 10 312 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 2 сентября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 332 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Львовская и Тернопольская области.

Так, во Львовской области коронавирусом заболели 186человек. Общее количество инфицированных составляет 15 881 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 442 человека, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 4 750 пациентов. Количество активных больных на Львовщине составляет 10 684 человека.

В Тернопольской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 165 человек. Общее количество инфицированных - 7 390. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 85 человека, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 3 461 пациент. Количество активных больных на Тернопольщине - 3 844.