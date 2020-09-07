Контрразведка СБУ вывела с оккупированной Донетчины бывшего наемника, который дал важные показания о вооруженной агрессии РФ в Украине. ВИДЕО

Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили в ведомстве, мужчина предоставил важные свидетельства о конкретных обстоятельствах российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР". В частности, он сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовку членов НВФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону.

Проверка Службы безопасности Украины подтвердила, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершала других тяжких и особо тяжких преступлений.

Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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