Кулеба едет в Румынию: в ходе визита он обсудит произошедшее убийство украинского воина и ситуацию с безопасностью на Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Румынию обсудит с премьер-министром и главой МИД этой страны убийство украинского военного на Донбассе и ситуацию с безопасностью на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава внешнеполитического ведомства.

"Отправляюсь сейчас в давно запланированный визит в Румынию, к надежному партнеру и другу Украины с которым у нас общие взгляды на безопасность в регионе. Но, честно говоря, мысленно совсем не там, а на линии фронта на востоке Украины, где вчера враги убили украинского воина, а еще одного ранили", - написал он.

Кулеба подчеркнул, что коварное убийство украинского воина, каждая смерть и ранения, не останутся безнаказанными". "Для достижения этой цели МИД работает с нашими международными партнерами. Дипломаты качественно делали, делают и будут делать свою работу по противодействию российской агрессии".

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"Уже сегодня и завтра буду говорить об убийстве украинского военнослужащего и ситуации с безопасностью на востоке Украины на встречах в Бухаресте. В частности, с моим румынским коллегой Богданом Ауреску, с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном и в выступлении перед всеми румынскими послами за рубежом", - написал он.

"Мы обязательно победим", - добавил глава МИД.