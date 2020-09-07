Разумков о легализации короткоствольного оружия и проституции в Украине: Общество вряд ли готово

Спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Українським Новинам".

"Я не уверен, что общество в полной мере к этому готово", - сказал он, отвечая на вопрос, как он относится к легализации короткоствольного оружия.

Говоря о легализации легких наркотиков, например, марихуаны, в том числе в медицинских целях, спикер сказал, что не поддерживает эту идею: "Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю".

Касательно легализации проституции Разумков заявил, что это не для украинских реалий.

"Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса. ФОТОрепортаж