Чтобы разгрузить центр Киева от автомобилей, на каждом въезде в город должны быть перехватывающие парковки, – Борислав Береза

Чтобы решить проблему с парковками и пробками в центре Киева необходимо создать полноценные перехватывающие парковки на въездах в столицу и прекратить отдавать территории, отведенные под паркоместа, застройщикам.

Об этом лидер "Экопартии" и претендент на должность Киевского городского головы Борислав Береза ​​заявил в эфире 24 канала.

"Есть три составляющие для решения проблемы с отсутствием парковок в центре Киева. Первое – должны быть перехватывающие парковки. Большое количество людей ежедневно приезжает в Киев на работу на собственных автомобилях. Перехватывающие парковки должны быть на каждом въезде в город. Второе – Киеву нужна электронная система управления городом, как в крупных городах по всему миру. И третье – нужно организовывать новые парковки. Выделять новые места, а не строить на территориях, отведенных под парковки, ТРЦ, как в случае с Метроградом", – сказал Борислав Береза.

Политик также заявил о необходимости ужесточения наказания за неправильную парковку в центре Киева.

"Чтобы разгрузить центр города машины, которые оставляют на дороге и которые затем препятствуют движению, нужно эвакуировать. Украинцы в других странах Европы – самые вежливые водители, никогда не нарушают правила, потому что они знают сколько штрафов заплатят. Нужно научить людей так же вести себя дома", – подчеркнул политик.