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Чтобы разгрузить центр Киева от автомобилей, на каждом въезде в город должны быть перехватывающие парковки, – Борислав Береза

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Чтобы разгрузить центр Киева от автомобилей, на каждом въезде в город должны быть перехватывающие парковки, – Борислав Береза
Чтобы решить проблему с парковками и пробками в центре Киева необходимо создать полноценные перехватывающие парковки на въездах в столицу и прекратить отдавать территории, отведенные под паркоместа, застройщикам.

Об этом лидер "Экопартии" и претендент на должность Киевского городского головы Борислав Береза ​​заявил в эфире 24 канала.

"Есть три составляющие для решения проблемы с отсутствием парковок в центре Киева. Первое – должны быть перехватывающие парковки. Большое количество людей ежедневно приезжает в Киев на работу на собственных автомобилях. Перехватывающие парковки должны быть на каждом въезде в город. Второе – Киеву нужна электронная система управления городом, как в крупных городах по всему миру. И третье – нужно организовывать новые парковки. Выделять новые места, а не строить на территориях, отведенных под парковки, ТРЦ, как в случае с Метроградом", – сказал Борислав Береза.

Политик также заявил о необходимости ужесточения наказания за неправильную парковку в центре Киева.

"Чтобы разгрузить центр города машины, которые оставляют на дороге и которые затем препятствуют движению, нужно эвакуировать. Украинцы в других странах Европы – самые вежливые водители, никогда не нарушают правила, потому что они знают сколько штрафов заплатят. Нужно научить людей так же вести себя дома", – подчеркнул политик.

Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    До дня выборов мы услышим столько дельных советов, наслаждайтесь мгновением, это не надолго.
  • Майкл Дорси
    Дурачок! Береза, смотри на проблему "ширше", сначала недоумки от власти прокладывают магистраль проспект Бажана через спальные микрорайоны （Позняки, жм Харьковский）, а потом удивляются, что 210-250 тысяч автомашин следуют транзитом через Киев, наполняя столицу （и живущих в ней） ядовитыми газами. Один недоумок пять лет рассказывает сказки про метро на Троешину, другой лопочет про парковки, но оба не видят, что Киеву нужна объездная дорога и новые мосты и развязки к ней.
  • Ss Sss 224c4e66
    причем надо минимум 2 моста и нормальная окружная, а не это недоразумение которое есть сейчас
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