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Санкции ЕС против Беларуси вступят в силу не позднее 21 сентября, в списке около 20 человек, - МИД Чехии

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Санкции ЕС против Беларуси вступят в силу не позднее 21 сентября, в списке около 20 человек, - МИД Чехии
Европейские санкции против Беларуси начнут действовать не позднее 21 сентября. В санкционный список ориентировочно попадут около двадцати человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире Чешского телевидения заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

По его словам, в настоящее время в ЕС обсуждаются масштабные санкции против Беларуси, но в первоначальный список попадет около 20 фамилий. Он отметил, что санкции Евросоюза вступят в силу не позднее 21 сентября.

"Мы призвали Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ускорить процесс утверждения", - отметил Петржичек.

Он также добавил, что Чехия готова поддержать расширение санкционного списка, если в отношении властей Беларуси к протестующим не будет позитивных изменений.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что ЕС ужесточит санкции против Беларуси если Лукашенко не отреагирует на требования прекратить массовые задержания протестующих и не наладит общенациональный диалог.

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Топ комментарии

  • ИВАН РЯБОШТАН
    ...всего 20 человек не дают восторжествовать справедливости. Оказывается, как мало надо.
  • Vika Lysenko
    Им ваши санкции , как и ***** -« только на пользу !»
  • cloud2009 26ea8082
    против 20-ти человек..
    Империя (ЕС) наносит ответный удар блд....
    это пощечина всем протестующим на самом деле....
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