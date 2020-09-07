Санкции ЕС против Беларуси вступят в силу не позднее 21 сентября, в списке около 20 человек, - МИД Чехии

Европейские санкции против Беларуси начнут действовать не позднее 21 сентября. В санкционный список ориентировочно попадут около двадцати человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире Чешского телевидения заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

По его словам, в настоящее время в ЕС обсуждаются масштабные санкции против Беларуси, но в первоначальный список попадет около 20 фамилий. Он отметил, что санкции Евросоюза вступят в силу не позднее 21 сентября.

"Мы призвали Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ускорить процесс утверждения", - отметил Петржичек.

Он также добавил, что Чехия готова поддержать расширение санкционного списка, если в отношении властей Беларуси к протестующим не будет позитивных изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут ввести санкции против участников подавления протестов в Беларуси, - Помпео

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что ЕС ужесточит санкции против Беларуси если Лукашенко не отреагирует на требования прекратить массовые задержания протестующих и не наладит общенациональный диалог.