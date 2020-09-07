Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Согласно данным Минздрава, в восьми регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Киев, Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.
Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Тернопольской (253,4), Черновицкой (234,0), Ивано-Франковской (173,8), Харьковской (126) областях и Киеве (109,7).
Во всех областях проводится достаточное число тестов.