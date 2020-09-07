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Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 7 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно данным Минздрава, в восьми регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Киев, Винницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

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Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Тернопольской (253,4), Черновицкой (234,0), Ивано-Франковской (173,8), Харьковской (126) областях и Киеве (109,7).

Во всех областях проводится достаточное число тестов.

Киев и 17 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Настя Трофимова
    для начала соблюдать каратинные меры. не шлятся по ресторонам и прочему.. в магазинах пользоваться средствами индидуальной защииты. Население тупо забило на вирус. Вот и результат.
  • Viktor Turchanikov
    И ввели карантин?
  • Николай Влад
    Всемирная организация здравоохранения поставила стратегию Швеции по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в пример для других стран в долгосрочной перспективе.

    Стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавирусной инфекции должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе, заявил спецпосланник ВОЗ, доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.
    По его словам, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В Швеции, говорит Набарро, "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".
    Жесткий карантин служит "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса, подчеркнул спецпосланник организации.
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