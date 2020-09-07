Частный инвестор рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире, - глава ОГА Бунечко

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко заявил, что идет работа с частным инвестором, который серьезно рассматривает построение международного аэропорта в Житомире в рамках государственно-частного партнерства.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы аэропорт мог работать в рамках международного аэропорта, надо достроить взлетно-посадочную полосу. Для ее достройки нам необходимо 360 млн грн. Что мы делаем в этом направлении? Был передан определенный участок городу. Мы сейчас очень активно работаем с частным инвестором, который серьезно рассматривает построение международного аэропорта в рамках государственно-частного партнерства. Идея даже сделать здесь грузовой хаб, чтобы разгрузить Киев, аэропорты "Жуляны" и "Борисполь", сделать здесь хаб, чтобы прилетать сюда и разъезжаться по Украине уже с грузами", - сказал он.

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