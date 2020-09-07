Зеленский поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником: Без вас наша страна слепа, глуха и почти бессильна

Президент Владимир Зеленский отмечает, что военная разведка своей сложной и кропотливой ежедневной работой укрепляет систему национальной безопасности Украины, ее силу и независимость. А сейчас она пребывает еще на важном этапе развития.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Во время выступления на торжествах по случаю Дня военной разведки Украины глава государства отметил, что Главное управление разведки Министерства обороны существенно усилило возможности агентурной разведки, информационно-аналитическую деятельность, потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.

"Среди прочего, усилия наших разведывательных органов способствовали получению Украиной статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО", - констатировал Зеленский.

Однако, по словам президента, перед ГУР стоит еще много задач.

"Настоящее и будущее требует новых методов, форм и способов как вооруженной борьбы, так и разведывательной", - подчеркнул президент.

Одним из ключевых факторов успешности разведки, по убеждению президента, является формирование жесткой кадровой политики, ведь случайным людям здесь нет места. И только тщательный отбор профессиональных и патриотически настроенных кадров обеспечит успешность работы ГУР.

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Работа разведчиков - это невидимый напряженный интеллектуальный поединок, который всегда, а особенно в условиях войны, продолжается круглосуточно и без выходных "ради мира, покоя и стабильности Украины", отметил Зеленский.

"Седьмой год мы ведем противостояние с врагом, действия которого сложно спрогнозировать. Именно поэтому так важна добытая вами информация. Своевременная и, главное, - достоверная. От нее зависит не только принятие важных политических решений, но и жизнедеятельность всего государственного механизма. Без вас наша страна, говорю откровенно, слепа, глуха и почти бессильна", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что своей работой военная разведка создает положительный имидж Украины и ВСУ, противодействует российской пропаганде и доносит до иностранных дипломатических кругов и средств массовой информации правду о событиях, которые происходят в нашем государстве.

"Оставаясь всегда незамеченными, вы в любой момент демонстрируете дееспособность и эффективность. Обнаруживаете потенциальные вызовы и угрозы национальным интересам и эффективное противодействие им ежедневно", - сказал Зеленский.

Поздравляя разведчиков с профессиональным праздником, глава государства поблагодарил их за работу, которую они выполняют с честью ради Украины.

"Только совместными усилиями мы сможем остановить тяжелую и страшную для нашей страны войну и обеспечить восстановление территориальной целостности Украины. В этот торжественный день я желаю всему личному составу, ветеранам военной разведки и вашим семьям крепкого здоровья, мира, любви, несокрушимой веры в нашу победу и светлое будущее Украины", - отметил президент.

Во время посещения воинской части, где осуществляется подготовка и тренировки разведчиков, глава государства ознакомился с условиями подготовки подразделения специального назначения, тренировочной базой военного городка, образцами техники, специального снаряжения и технических средств, находящихся на вооружении в структурных подразделениях ГУР.

Лучшим воинам Зеленский вручил государственные награды.

В торжественных мероприятиях также приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, его первый заместитель Руслан Демченко, министр обороны Украины Андрей Таран, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Президент вместе с премьер-министром, председателем Верховной Рады и другими участниками мероприятий также почтили память погибших воинов-разведчиков, защищавших суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.