С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим тишины: стреляли из гранатомета под Каменкой, - Минобороны
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С начала текущих суток, 7 сентября, по состоянию на 12.30, на линии боевого соприкосновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"После 09.10 по направлению из Крутой Балки оккупанты произвели несколько выстрелов из стрелкового оружия и один из РПГ в районе Каменки. Боевых потерь среди наших героев-защитников нет", - говорится в сообщении.