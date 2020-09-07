С начала суток наемники РФ один раз нарушили режим тишины: стреляли из гранатомета под Каменкой, - Минобороны

С начала текущих суток, 7 сентября, по состоянию на 12.30, на линии боевого соприкосновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"После 09.10 по направлению из Крутой Балки оккупанты произвели несколько выстрелов из стрелкового оружия и один из РПГ в районе Каменки. Боевых потерь среди наших героев-защитников нет", - говорится в сообщении.

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