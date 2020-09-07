В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили стал кандидатом на пост премьера от оппозиционного объединения "Сила в единстве".

Об этом заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Онлайн".

По его словам, Саакашвили должен вернуться в Грузию.

"Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", - заявил Вашадзе.

Ожидается, что сегодня Саакашвили сделает заявление о своих планах по возвращению в Грузию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: Я полностью поддерживаю Зеленского. Никаких общих проектов с Богданом создавать не собираюсь