В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера
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Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили стал кандидатом на пост премьера от оппозиционного объединения "Сила в единстве".
Об этом заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Онлайн".
По его словам, Саакашвили должен вернуться в Грузию.
"Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", - заявил Вашадзе.
Ожидается, что сегодня Саакашвили сделает заявление о своих планах по возвращению в Грузию.