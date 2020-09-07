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Все паломники, прибывшие в Украину до запрета на въезд, пройдут тесты на COVID-19, - Аваков

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Все паломники, прибывшие в Украину до запрета на въезд, пройдут тесты на COVID-19, - Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что в этом году Умань для празднования еврейского нового года Рош га-Шана посетят 3000 паломников.

Об этом он заявил во время совещания с участием председателя Нацполиции Игоря Клименко, мэра Умани Александра Цебрия, а также представителей Министерства иностранных дел и Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ со ссылко на сайт МВД.

"По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжали 30-40 тысяч человек, в этом году в связи с всемирной пандимиею город посетят около 3 тыс. человек. Все паломники, прибывшие в Украину до введения правительством временного запрета на въезд иностранцев пройдут тесты на COVID-19", - сказал Арсен Аваков.

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По словам министра, во время Рош га-Шана в Умани будут введены технические ограничения:

"Мы понимаем все риски, связанные с празднованием Рош га-Шана. Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани. Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия прошли спокойно и безопасно", - добавил Арсен Аваков.

Автор: Степан Гутник

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  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Все паломники, прибывшие в Украину до запрета на въезд, пройдут тесты на COVID-19, - Аваков - Цензор.НЕТ 5490
  • Иван Петрович Сидоров
    пройдут тесты на COVID-19/ И на наркотики . Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. /Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани. /Потребителей наркотиков в Израиле почти треть населения. Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков. Украине с войной с РФ и ковидной эпидемией израильская наркомания ни к чему.
  • Evgeny N
    "Все паломники, прибывшие в Украину до введения правительством временного запрета на въезд иностранцев пройдут тесты на COVID-19" Источник: https://censor.net/ru/n3217955

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