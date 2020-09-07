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Тихановская о задержании Колесниковой: Власть занимается террором, но нас это не остановит

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Тихановская о задержании Колесниковой: Власть занимается террором, но нас это не остановит
Оппонент захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Светлана Тихановская прокомментировала задержание Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. По ее мнению, это сделано для срыва работы Координационного совета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.

"Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного Совета, и запугать его членов. Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов", - заявила Тихановская.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов.

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Топ комментарии

  • Александр Романов 0166afe8
    а что вы можете противопоставить террору кроме мирных маршей, которые не действенны вообще...
  • Глеб123
    Нужно больше цветов и шариков!
  • Dimon Baton
    "Нас это не остановит! Мы в Цюрихе сидели и сидеть будем!"
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