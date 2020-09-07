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Не разрешила проводить домой: в Киеве незнакомец нанес девушке ножевые ранения в грудную клетку и живот. ФОТО

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Злоумышленник нанес ножевые ранения прохожей, когда та отказала ему в предложении провести ее к месту проживания. За содеянное ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию от врачей поступило сообщение о том, что с бульвара Кольцова госпитализирована в медицинское учреждение 26-летняя девушка с проникающим ножевым ранением грудной клетки и живота. 

Прибыв по вышеуказанному адресу правоохранители провели ряд необходимых первоочередных следственных действий, установили свидетелей происшествия и изъяли нож, который направили на экспертизу", - сказано в сообщении.

Не разрешила проводить домой: в Киеве незнакомец нанес девушке ножевые ранения в грудную клетку и живот 01

Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев, придя в себя потерпевшая предоставила полицейским подробное описание нападавшего и рассказала, что возвращаясь к своему месту жительства, к ней подбежал незнакомый мужчина и предложил провести ее домой. Получив отказ, злоумышленник возмутился и достал из кармана нож, которым нанес несколько ударов в грудь и живот девушки.

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"Отрабатывая собранную информацию оперативные сотрудники Святошинского управления полиции установили местонахождение нападающего и задержали его. Им оказался ранее не судимый местный житель 1972 года рождения. Следователи начали уголовное производство и сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога ".

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Ну вот, а господин Малюська предлагает тюрьмы почти все сократить и распродать. У нас этой дичи криминальной понавыпускали, теперь вот получите, просто взял и просто ударил ножом. Ну и куда им в нормальном обществе жить? Только зона, только баланда
  • Дмитро Піталов
    Вообще-то этот упырь еще в совке родился, а контузило его при зеленом...
  • Nataliya Mischenko
    Вот это кавалеры нынче пошли!
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