На всех муниципальных пляжах Киева запретили купаться
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Красные флажки (не купаться) установили на всех 14 муниципальных пляжах Киева. Причина запрета - ухудшение показателей воды из-за осадков и аномальной жары.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Плесо" в Facebook.
В список пляжей с красными флажками попали:
"Венеция" - остров Долобецкий;
"Веселка" - улица Никольско-Слободская;
"Детский" - остров Венецианский;
"Золотой" - остров Венецианский;
"Молодежный" - остров Долобецкий;
"Предместная Слободка" - остров Венецианский;
"Тельбин" - проспект Павла Тычины;
"Радуга" - улица Радужная;
"Центральный" - остров Труханов;
"Чорторый" - Северный мост, возле парка "Муромец";
"Галерный" - улица Набережно-Корчеватская;
"Троещина" - урочище ивняка, улица Оноре де Бальзака;
"Вербный" - улица Приозерная;
"Пуща-Водица" - Пуща-Водица, улица Федора Максименко.