Хотел отомстить экс-жене, убив ее нового возлюбленного: правоохранители инсценировали заказное убийство и задержали заказчика в Славянске. ФОТО

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры инсценировали смерть мужчины в Славянске и задержали заказчика при передаче доказательств. Убийство заказал бывший муж нынешней возлюбленной потерпевшего за 5 тыс. долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

"В начале августа правоохранители Донетчины установили, что в Славянске планируется заказное убийство.

34-летний заказчик передал задаток в 14 тыс. гривен наемному убийце, чтобы отомстить бывшей жене за развод. По плану киллер должен был нанести сожителю женщины смертельные удары ножом, чтобы это выглядело, как нападение неизвестного.

В субботу, 5 сентября, используя необходимые средства конспирации, правоохранители инсценировали реалистичное убийство 42-летнего мужчины", - сказано в сообщении.



Фото: сайт полиции

Отмечается, что благодаря бдительности и слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов удалось спасти жизнь человеку.

Во время передачи доказательств выполненного преступления, сотрудники полиции и СБУ задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В ходе обыска полицейские изъяли фотографии убитого, которые киллер предоставил в качестве доказательств выполненной работы.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (подготовка заказного убийства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.