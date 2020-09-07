Хотел отомстить экс-жене, убив ее нового возлюбленного: правоохранители инсценировали заказное убийство и задержали заказчика в Славянске. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.
"В начале августа правоохранители Донетчины установили, что в Славянске планируется заказное убийство.
34-летний заказчик передал задаток в 14 тыс. гривен наемному убийце, чтобы отомстить бывшей жене за развод. По плану киллер должен был нанести сожителю женщины смертельные удары ножом, чтобы это выглядело, как нападение неизвестного.
В субботу, 5 сентября, используя необходимые средства конспирации, правоохранители инсценировали реалистичное убийство 42-летнего мужчины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что благодаря бдительности и слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов удалось спасти жизнь человеку.
Во время передачи доказательств выполненного преступления, сотрудники полиции и СБУ задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В ходе обыска полицейские изъяли фотографии убитого, которые киллер предоставил в качестве доказательств выполненной работы.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (подготовка заказного убийства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.