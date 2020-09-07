В Беларуси перевели в полную готовность танковые и артиллерийские базы и начали призыв военнослужащих из запаса

Министерство обороны Республики Беларусь перевело в высшую степень боевой готовности 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения. Такое решение было принято в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси.

Во время проверки призвали военнообязанных из запаса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения", - говорится в сообщении минобороны Беларуси.

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Отмечается, что резервисты примут участие в командно-штабных учениях. Как долго они продлятся, не уточняется. Мероприятия проводятся в рамках проверки боеготовности белорусских вооруженных сил, пишет УНИАН.

9 августа в Беларуси состоялись президентские "выборы". Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%. Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций протеста жестоко разганял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били. Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси. 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.