Узники Кремля обратились к ВР с открытым письмом: требуют усилить давление на РФ, ускорить освобождение и законодательной защиты

Незаконно удерживаемые РФ граждане Украины требуют от Верховной Рады ускорить процесс их освобождения и экстрадиции.

Соответствующее открытое письмо к Верховной Раде обнародовал на брифинге в понедельник в Киеве президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы требуем проведения парламентского расследования по вопросу затягивания процесса возвращения граждан Украины, удерживаемых в Российской Федерации, в том числе политических заключенных, активизировать рассмотрение вопроса немедленного возвращения в Украину ее граждан, принудительно удерживаемых в России", - говорится в документе.

Авторы обращения к Раде просят на международном уровне, в ОБСЕ, ПАСЕ, на встрече в "Нормандском формате" рассмотреть вопрос о введении Украиной и международным сообществом новых и расширении уже существующих санкций против России за систематическое нарушение международного права в сфере охраны основополагающих прав и свобод гражданина.

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Незаконно осужденные в РФ украинские граждане также требуют на международном уровне оказывать давление на Россию для освобождения политических узников Кремля и "ввести парламентский контроль над процессами освобождения политзаключенных и экстрадицией граждан Украины из РФ на Родину".

По словам Гончара, в числе требований - создание законодательной и нормативно-правовой базы о гарантиях предоставления политзаключенным и членам семей, оставшимся без кормильца, юридической, медицинской и материальной помощи.

Как отметил директор Благотворительного фонда "Родственники политзаключенных Кремля" Игорь Гриб, после 7 сентября прошлого года, когда была освобождена группа украинских политзаключенных, вопрос освобождения узников Кремля замалчивается.

"За год… вопрос практически исчез с рассмотрения… Нет той мощной общественно-политической работы, с привлечением СМИ", - сказал Гриб.

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Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев. Вот полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.