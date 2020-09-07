Рейтинг партий на местных выборах по состоянию на июль: "Слуга народа"- 30%, ОПЗЖ - 17%, "Евросолидарность" - 16%, ВО "Батькивщина" - 9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Больше всего голосов на местных выборах, если они бы состоялись в ближайшее воскресенье, набрали бы политические партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтин" в июле. Отметим, что "Рейтинг" обнародовал опрос сегодня, 7 сентября.

Согласно данным исследования, на вопрос планируют ли респонденты принимать участие в местных выборах в октябре текущего года, 77% ответили, что скорее де, 20% - скорее нет, а 3% затруднились ответить на вопрос.

Так, в тройке причин, по которым респонденты не намерены принимать участие в выборах: не доверяют избирательному кодексу (15%), ни одна из партий или кандидатов им не нравится (14%) и считают, что их голос не имеет значения (13%).

В то же время, на вопрос, если бы местные выборы состоялись в следующее воскресенье, то за какую партию они бы проголосовали, 30% респондентов среди тех, кто определился и намерен голосовать, проголосовали бы за партию "Слуга народа" (среди всех опрошенных – 15%), 17% - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (9%), 16% - "Европейская солидарность" (8%), 9% - ВО "Батькивщина" (4%), по 3% - ВО "Свобода", Партия Шария и Радикальная партия Олега Ляшко (по 2%), по 2% - "Сила и честь" (1%), "Голос" (1%), Украинская стратегия Гройсмана и Оппозиционный блок, 1% - Блок Геннадия Кернеса, 6% - другие (5%), а 2% не выбрали ни одну из представленных.

Опрос проводился с 30 по 31 июля. В ходе исследования методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2 472 респондентов в возрасте от 16 лет и старше.

Аудитория: население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

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