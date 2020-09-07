Саакашвили о "деле вагнеровцев": "Классическая разводка в стиле ГРУ и ФСБ"

Михеил Саакашвили считает историю о провалившейся спецоперации по выманиванию боевиков ЧВК Вагнера в Украину "вбросом со стороны спецслужб вражеской страны с целью посеять сомнения и подорвать репутацию руководства Украины".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько слов об истории с вагнеровцами, которых "сдали" российским и белорусским властям, "провалив" спецоперацию.

У меня тоже есть большой опыт руководства и в том числе общения с подведомственными спецслужбами. Есть несколько моментов, которые смущают меня в версии с вагнеровцами.

Во-первых, естественно, вагнеровцы - это не что иное, как филиал ФСБ, и их вряд ли можно было бы завербовать без того, чтобы ФСБ четко проверило все аспекты, связанные с этой вербовкой. Просто сделать это через левую подставную фирму выглядит неправдоподобным.

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Во-вторых, планировать операцию с гражданским самолетом с тридцатью тремя боевиками на борту неподвластно не только украинским спецслужбам, но и любой другой спецслужбе цивилизованной страны. Представьте ситуацию, когда самолет с тридцатью тремя боевиками по любой причине ведут с основного маршрута и сажают в Киеве. В этой ситуации никто не может предсказать, как эти тридцать три боевики будут себя вести, как их будут доставать из этого самолета. То есть искусственно создается ситуация с заложниками и фактически ситуация с террористами. Какой бы смелой ни была спецслужба, она не может такое запланировать, потому что это неизбежно выльется в совершенно непредвиденные обстоятельства, а также большой скандал с огромными рисками.

Для меня вся эта история похожа на сознательный вброс со стороны спецслужб вражеской страны как раз с целью посеять сомнения и подорвать репутацию руководства Украины. Классическая разводка в стиле ГРУ и ФСБ.

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Если не вдаваться во все детали, которые вызывают сомнения, то даже умные люди, которые не симпатизируют врагам Украины, могут на это купиться.

Конечно, с ходу ни одну версию отбрасывать нельзя и нужно изучить все детали, но одновременно понимая, что мы сейчас находимся в сфере, где очень легко ошибиться, а то и проанализировать все факты, все же призываю всех быть крайне осторожными. И конечно, нужны гораздо более четкие ответы со стороны самих представителей спецслужб Украины, потому что любые недомолвки всегда будут вызывать дальнейшие пересуды", - заявил Саакашвили.

Ранее нардеп "ЕС" Владимир Арьев обнародовал материалы по "делу вагнеровцев": "Все доказывает циничную ложь власти". Он потребовал создать в Раде ВСК по данному делу. Также Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул: "Это еще одно доказательство, что их выманивали". Тем временем, фракция "Слуга народа" блокирует создание ВСК по "делу вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.



