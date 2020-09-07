Чтобы изменить избирательный адрес, переселенцам достаточно паспорта, - Минреинтеграции

Чтобы подать заявление об изменении избирательного адреса, внутренне перемещенным лицам не нужны дополнительные документы, только паспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Заявление об изменении или определении своего избирательного адреса по месту фактического проживания можно подать в бумажной или электронной форме. Внутренне перемещенным лицам никаких документов, подтверждающих место фактического проживания избирателя, прилагать к заявлению не нужно", - говорится в сообщении.

При этом избиратель может подать заявление в бумажной форме лично или через уполномоченное лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством. Уполномоченному лицу нужно иметь при себе собственный паспорт гражданина Украины, а также заверенную доверенность, выданную избирателем, чей избирательный адрес будут менять.

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Для подачи заявления в бумажной форме самостоятельно понадобится только паспорт гражданина Украины, с которым надо прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей по фактическому месту жительства. Найти свой отдел ГРИ можно на сайте реестра.

Также в министерстве напомнили, что для того, чтобы успеть проголосовать на местных выборах 25 октября 2020 года, подать заявление об изменении избирательного адреса необходимо до 10 сентября.