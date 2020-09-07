Нардеп "Слуги народа" Устенко предлагает изменить схему распределения НДФЛ

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко зарегистрировал законопроект (№ 4029) о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы с предложением изменить схему распределения налога с доходов физических лиц (НДФЛ).

Об этом Устенко написал на своей странице в Facebook.



"Например, вы живете в селе под Киевом, каждый день ездите на работу в столицу. И весь ваш НДФЛ поступает тоже в столичный бюджет, наполняя казну и без того не бедного Киева, оставляя дыру в бюджете вашего родного города. Это нужно изменить!" - написал Устенко.



Народный депутат предлагает 50% от НДФЛ отправлять в бюджет населенного пункта, где зарегистрирована компания-работодатель, и 50% - по месту регистрации сотрудника.

"Почему это важно? Потому, что вы ходите в местную больницу, водите детей в школу и садик, где зарегистрированы, а не там, где работаете. Да, я понимаю, что речь идет о перераспределении не таких уж и больших сумм, но даже они имеют большое значение для райцентров или небольших городов, жители которых работают в других местах. А для пригородов Киева и других мегаполисов

этот законопроект может иметь очень большое значение, так как практически все жители Броваров, Ирпеня и Вишневого работают в Киеве", - добавил Устенко.

Устенко добавил, что перераспределение НДФЛ должно стать продолжением реформы эффективной децентрализации.

"Любые дополнительные деньги в местных бюджетах станут инвестициями в локальную социальную инфраструктуру, и только таким способом можно поднять уровень образования и медицинского облуживания в регионах. Надеюсь на поддержку коллег в зале", - добавил Устенко.