Россия до сих пор не закрыла дело против освобожденных украинских моряков, - Полозов

Через год после "большого обмена", вернувшего домой 24 украинских военных моряков и 11 узников Кремля, число украинских политзаключённых в российских тюрьмах увеличилось, не закрыто в России и "дело" против украинских моряков.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке адвокат Николай Полозов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ровно год назад произошло большое волнующее и радостное событие - домой в Украину вернулись 24 военных моряка и 11 политических заключённых. За свободу каждого из них велась длительная, каждодневная борьба. И это был тот момент, когда все эти усилия привели к желаемому результату. Нет большей награды за труды, чем видеть слёзы радости на глазах родных и близких и их крепкие объятия с вернувшимися героями.

К сожалению, за прошедший год число украинских политзаключённых увеличилось.

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После "большого обмена" в сентябре 2019 года в российских тюрьмах на материке и в оккупированном Крыму удерживалось 113 человек. Сегодня 135.

Сотня из них это крымские татары. Даже по российским меркам массовые обыски и задержания в Крыму являются из ряда вон выходящим явлением.

Почти год вообще не заявлялось о каком-либо прогрессе в переговорном процессе об освобождении удерживаемых Россией украинских политзаключённых. Только в конце августа стало известно о списке на 22 человека.

Каждый из украинских политзаключённых верит и надеется на то, что он попадёт в список и это даст ему шанс обрести свободу.

Никто из них не верит в российскую систему правосудия и все понимают, что единственный способ вернуться к своим близким это политические договоренности об освобождении украинских политзаключённых.

Отдельный вопрос это "юридическая очистка".

Например, после освобождения Эдема Бекирова, российские правоохранители и суд обьявили его в розыск, сделав вид, что им ничего не известно об его освобождении в рамках обмена.

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Дело украинских моряков тоже не закрыто. Оно лишь приостановлено и они также находятся по дамокловым мечом активности и интересов Следственного правления ФСБ России.

Совершенно очевидно, что динамика захватов новых заложников и фабрикация подобного рода дел неутешительная. Людей будут продолжать хватать, мучать в СИЗО и колониях, особенно в оккупированном Крыму.

Без внятной стратегии защиты прав своих граждан от агрессии российских силовых структур эти захваты будут постоянно повторяться в замкнутом цикле. Освободить украинских политзаключённых можно будет только разорвав этот порочный круг. Свободу политзаключённым!" - рассказал Полозов.



