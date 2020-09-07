Артисты и музыканты на попурри ко Дню Независимости выступали бесплатно, - Офис Президента

Официальное мероприятие по случаю 29-й годовщины Независимости Украины, проходившее на Софийской площади в Киеве 24 августа, завершилось попурри из украинских песен разных лет в исполнении известных исполнителей.

В Офисе Президента в ответ на запрос Цензор.НЕТ. отметили, что все артисты и музыканты, которые приняли участие в финальном номере "Музыкальная история Независимости", откликнулись на приглашение организаторов и участвовали в торжествах на безвозмездной основе.

"Основной сценарий официальных мероприятий был разработан и реализован работниками Офиса президента Украины, в частности, работниками Директората по вопросам информационной политики, Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, Директората по вопросам региональной политики и децентрализации", - говорится в ответе на запрос.

Режиссером 17-минутного попурри стала Екатерина Царик.

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"Музыкальный "мэшап" и аранжировки сделал талантливый украинский музыкант и исполнитель MONATIK. Они также оказывали услуги на безвозмездной основе", - добавили в Офисе Президента.

Отсутствие указания имен авторов и источников заимствования во время трансляции попурри связано с техническими ограничениями телевизионного вещания, говорится в письме.

"Вместе с тем сообщаем, что полная версия номера с указанием имен авторов была обнародована на официальных ресурсах Офиса Президента Украины", - отмечают в ведомстве.

Напомним, официальная торжественная церемония по случаю 29 -й годовщины Независимости Украины на Софийской площади в Киеве завершилась попурри из украинских песен разных лет на украинском, русском и крымскотатарском языках в исполнении известных артистов.

Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не позволяли использовать свои песни на этом концерте. Однако Офис Президента опубликовал полный перечень композиций "с целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади".

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