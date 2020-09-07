На Харьковщине из-за коронавируса закрыли 18 учреждений среднего образования
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В Великобурлукском районе Харьковской области 18 учреждений среднего образования закрыты в связи с переводом района в "красную зону".
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации 7 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.
"Из них 17 учреждений на удаленном на обучении, а 1 (Григоровский лицей), - на классическом карантине, так как болеют учителя. Там учебный процесс не проводится даже удаленно", - сообщили в Харьковской ОГА.
Отмечается, что в районе закрыты 14 дошкольных заведений (7 из них входит в состав школ, как УВК).
По информации пресс-службы Харьковского горсовета, в областном центре из-за COVID-19 школы или садики не закрывали.
Великобурлукский район отнесен к "красной зоне" начиная с понедельника, 7 сентября.