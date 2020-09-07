В реанимации киевского госпиталя сломался дефибриллятор, врачи просят помочь как можно скорее собрать деньги на новый, - волонтер Юсупова

Врачи просят собрать деньги для покупки нового аппарата для запуска сердца для отделения реанимации Главного военного клинического госпиталя в Киеве.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"В реанимации госпиталя сломался аппарат для запуска сердца, дефибриллятор, который спасает жизнь пациентам, в первую очередь раненым и тяжелобольным военным. Врачи обратились за помощью, чтобы аппарат купили как можно быстрее. Очень просят до конца недели. Выбрали тот, что более простой за 45 тыс. грн, есть и за несколько десятков тысяч", - пишет Юсупова.

Она опубликовала номера карт для помощи: 5358 3853 2000 2464 и 5375 4115 0042 7369, Монобанк.

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Также волонтер сообщила, что 7 сентября оплатила монитор для скорой на передовую. Со скидкой вышло 47 тыс. грн, отчиталась Юсупова.

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