На Киевщине из-за коронавируса дистанционно учатся более 1,5 тыс. детей, - ОГА

14 учреждений среднего образования Киевской области полностью или частично переведены на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом учеников и учителей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что всего по состоянию на 7 сентября онлайн учатся 1 тыс. 547 детей.

"Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская общеобразовательная школа и Ирпенская общеобразовательная школа №15 полностью переведены на дистанционную форму обучения. Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам проведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, установлен карантин", - рассказал глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

По его словам, еще 3 класса учатся дистанционно в Песковском и Богуславском учебно-воспитательных объединениях, а также Бучанской специализированной общеобразовательной школе №5.

Кроме того, на самоизоляции находится ряд детей, учителей и других работников сферы образования, имеющих подтвержденное заболевание коронавирусной болезнью и не контактировавших с одноклассниками и коллегами, рассказал Володин.

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