Всемирный конгресс Украинцев обеспокоен актом вандализма на территории музея Голодомора-геноцида, Зеленский призвал силовиков ускорить расследование, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа.

Об этом говорится в публикации на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Также Зеленский призывает правоохранительные органы "как можно скорее расследовать акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида", который произошел в ночь на 22 августа текущего года.

"Владимир Зеленский получил письмо от президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода, в котором выражается озабоченность актом вандализма, совершенным накануне 29-й годовщины независимости Украины. ВКУ обратился к Главе государства с просьбой принять меры для расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности", - уточняется в сообщении.

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В своем ответе президент Украины подчеркнул, что "полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования".

"Виновные должны понести наказание, предусмотренное украинским законодательством. Дело находится под контролем заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко", - уточнил Зеленский.

Он также отметил, что на случаи вандализма в отношении мемориалов и памятников правоохранительные органы должны не только оперативно реагировать, но и предотвращать их

"Конечно, мемориал будет отреставрирован, скульптуру восстановят. Но каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе. Давайте оставаться людьми. Не ради показательного имиджа или хвастовства перед своими соседями. А ради своего завтрашнего дня и будущего наших детей", - заявил глава государства.

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Напомним, в ночь с 21 на 22 августа 2020 года неизвестные совершили акт вандализма в отношении бронзовой скульптуры девочки "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Обращение руководства музея по факту совершения правонарушения занесено в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.