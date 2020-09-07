Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления

Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом относительно "защиты конституционных прав общин".

Соответствующий документ опубликован на сайте организации, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня органы местного самоуправления оказались перед рядом проблем: многочисленные проверки, обыски правоохранительных органов фактически парализуют деятельность по обеспечению нормальной жизнедеятельности общин и предоставлению услуг жителям, выборочное согласование займов городам ставит под угрозу финансирование выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, завершение ремонта школ, детских садов, оснащение больниц; блокировка счетов коммунальных предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения, приведет к срыву отопительного сезона…

С целью обеспечения эффективного сотрудничества между органами государственной власти и органами местного самоуправления, сохранения основных принципов надлежащего управления и конституционных прав граждан обращаемся к Вам, как к гаранту Конституции Украины, с инициативой провести встречу с правлением Ассоциации городов Украины", - говорится в письме.

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Авторы подчеркивают, что в таких условиях необходим диалог центральной и муниципальной власти, который позволит "гарантировать права общин и граждан во время предвыборной кампании на местных выборах 2020 года" и "своевременно начать по всей стране отопительный сезон".