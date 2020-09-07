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Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС

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Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС
С начала текущих суток, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил наемники Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, ситуация в районе ООС остается стабильной и полностью контролируемой, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что боевики пытались неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета спровоцировать украинских военных вблизи Каменки, что в Донецкой области.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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Автор: Наталія Роп

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Якщо був постріл, але ні в кого не попало, то це не означає, що він був неприцвльним. Це означає, що противник промахнувся, а швидше за в е, що комусь з наших поталанило. Але талан - це хиткаштука. Сьогодні він на твоїй стороні, а завтра - на стороні твого аю ворога. Для того, щоб не надіятися на талан, потрібно просто привчити ворога до факту, що оці "випадкові" постріли несуть смертельну небезпеку насамперед для нього. Тоді справді буде режим тиші.
  • ПП Уксусов
    Один раз - не п....с (Шанпанзе В. А.)
  • Valery Atman
    чик чирик - я в доміку (Конча заспа)
    Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3175
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