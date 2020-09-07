Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС
99820
С начала текущих суток, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил наемники Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, ситуация в районе ООС остается стабильной и полностью контролируемой, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что боевики пытались неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета спровоцировать украинских военных вблизи Каменки, что в Донецкой области.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.