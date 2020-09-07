Родственники погибших воинов зарегистрировали на сайте ВР петицию с требованием создать ВСК по расследованию дела "вагнеровцев"

Родственники украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, зарегистрировали на официальном портале Верховной Рады Украины петицию с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт петиций ВР.

"Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российские агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украину российских наемников, бойцов ЧВК Вагнера была сорвана. Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавших против нашей армии в Донбассе в 2014-2015 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны", - отмечается в документе.

Родные погибших украинских героев подчеркивают, что не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлении десятков неподтвержденных версий. "Нам нужна правда, и четкое понимание того, что государство выполняет свои функции по защите закона, своих граждан, своих воинов и служит торжеству справедливости - а не наоборот", - говорится в тексте.

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Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответов на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков, избежали наказания, почему произошел "слив" информации, почему Офис Генпрокурора не отреагировал на предложение Лукашенко прибыть в Минск, чтобы доказать причастность этих наемников к участию в агрессии против Украины.

В петиции также отмечается, что следственная комиссия Верховной Рады является едва ли не единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти и другие вопросы.

"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией", - также отмечают родные погибших военных.

"Это нужно в конце концов всему цивилизованному миру, ведь если бы задержание убийц и боевиков произошло, то в перспективе они предстали бы не только перед украинским, но и перед международными судами. Мы требуем правды", - отмечают инициаторы петиции.

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Автор петиции - Виталина Тарасова, вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилко. Среди инициаторов также мать погибшего в самолете Ил-76 14 июня 2014 года Виталия Бондаренко Нина; отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей; жена Александра Котова, который погиб в сбитом самолете ИЛ-76, Татьяна.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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