С начала протестов в Беларуси с 9 августа было задержано около 10 тысяч человек, - оппозиция

С 9 августа, когда в Беларуси начались акции протеста после президентских выборов, в республике было задержано более 10 тысяч граждан, причем около 450 человек были подвергнуты пыткам.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на TUT.BY, об этом во время пресс-конференции в Польше заявил член Координационного совета Павел Латушко.

"По нашим сведениям, более 450 граждан нашей страны, а также Польши были подвергнуты нечеловеческим пыткам. К сожалению, есть люди, которые были убиты и которые пропали без вести", - отметил он.

Латушко заявил, что Координационный совет планирует усилить международную деятельность Совета, чтобы "сотни тысяч, миллионы белорусов, которые выходят на улицы городов, не чувствовали себя брошенными международным сообществом".

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.

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