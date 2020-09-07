Экс-руководитель "Борисполя" и начальник службы аренды незаконно сдавали помещения аэропорта, за 5 лет ущерб превысил 16,5 млн грн, - НАБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.
По данным следствия, руководство аэропорта с 2014-го по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.
По двум незаконным договорам размер ущерба "Борисполю" превышает 16,5 млн грн.
"Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре", - отмечают в НАБУ.
7 сентября следователи сообщили о подозрении по этому делу бывшему руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
Расследование велось с июня 2019 года. НАБУ и САП продолжают заниматься другими эпизодами.
Отметим, что с 2014-го по 2017 год обязанности генерального директора аэропорта "Борисполь" исполнял Евгений Дыхне, до 2019-го он был первым заместителем гендиректора. Должность генерального директора аэропорта с 23 марта 2017 года занимает Павел Рябикин.