Минобороны Беларуси привело в боевую готовность три военных базы

Министерство обороны Беларуси привело в боевую готовность две артиллерийских базы вооружения и базу резерва танков.

"С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Минобороны РБ.

Отмечается, что проверка включают призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание.

"Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения. входит вызов военнообязанных запаса и боевое слаживание подразделений", - сообщили в оборонном ведомстве.

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По данным Wikimapia, 1868-я база размещена в Гомеле, 969-я - в Любани Минской области, а 3620-я - в столице Беларуси Минске.