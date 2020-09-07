Новости

Минобороны Беларуси привело в боевую готовность три военных базы

9 92782
Минобороны Беларуси привело в боевую готовность три военных базы
Фото: Минобороны РБ
Министерство обороны Беларуси привело в боевую готовность две артиллерийских базы вооружения и базу резерва танков.

"С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Минобороны РБ.

Отмечается, что проверка включают призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание.

"Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения. входит вызов военнообязанных запаса и боевое слаживание подразделений", - сообщили в оборонном ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала протестов в Беларуси с 9 августа было задержано около 10 тысяч человек, - оппозиция

По данным Wikimapia, 1868-я база размещена в Гомеле, 969-я - в Любани Минской области, а 3620-я - в столице Беларуси Минске.

Автор: Анна Судак

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • NonCFist
    Бульбофюрера надо заземлять. Промедление смерти подобно.
  • Шрек Баблокат
    Минобороны Беларуси привело в боевую готовность три военных базы - Цензор.НЕТ 6224
  • Татьяна Лайф
    Старый маразматик сейчас ещё на 'НАТО' нападет. Нужно его скорей в психушку определить, ему срочно нужна войнушка, это же очевидно. Сейчас в неадеквате ещё делов наделает.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости