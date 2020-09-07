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Инициированный Минюстом законопроект, не позволяющий взыскать с Приватбанка $350 млн в пользу Суркисов, зарегистрирован в Раде

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Инициированный Минюстом законопроект, не позволяющий взыскать с Приватбанка $350 млн в пользу Суркисов, зарегистрирован в Раде
Народный депутат Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4064, инициированный Министерством юстиции с целью предотвращения взыскания $350 млн с ПриватБанка (Киев),

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Он отметил: "Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект №4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 млрд государственных средств".

Ранее, поясняя необходимость принятия законопроекта,  Малюська писал: ""Судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрения апелляции/кассации – долго (…). Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы".

Минюст предлагает запретить при исполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств или по обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

Согласно календарному плану работы 4-й сессии парламента, на этой неделе депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а работать в пленарном режиме будут с 15 по 18 сентября.

Напомним, 2 сентября юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

Также на Цензор.НЕТ: Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов

Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.

Автор: Роман Свиридович

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  • di Carmine
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