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Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко

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Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко
Адвокаты подали в Печерское управление полиции ГУ НП Украины ходатайство о допросе народного депутата Николая Тищенко по делу о поджоге авто его коллеги Гео Лероса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу юридической компании "Миллер".

"Поведение и публичные высказывания Н. Тищенко по поводу вышеупомянутого инцидента дают основания предполагать, что он может обладать определенными сведениями относительно события преступления", - отмечается в публикации.

Если в полиции адвокатам откажут, они планируют обжаловать это решение в суде (в порядке ст. 303 УПК Украины).

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Кроме того, защита хочет ходатайствовать о допросах в качестве свидетелей других должностных лиц, которые могут быть причастны к поджогу авто Гео Лероса.

Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос слуги народа Тищенко 01

Напомним, 28 августа народный депутат "Слуги народа" Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль. Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания.

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Автор: Анна Судак

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  • Глеб123
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  • Перехватчик
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    Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 3290
  • Толик Тигра
    С каких пор надо много ума, чтобы поджечь автомобиль? И не стоит забывать, что в 90-х Тищенко был бандитом на подхвате у влиятельной ОПГ. Наверняка он и не только поджогами занимался.
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