Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко

Адвокаты подали в Печерское управление полиции ГУ НП Украины ходатайство о допросе народного депутата Николая Тищенко по делу о поджоге авто его коллеги Гео Лероса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу юридической компании "Миллер".

"Поведение и публичные высказывания Н. Тищенко по поводу вышеупомянутого инцидента дают основания предполагать, что он может обладать определенными сведениями относительно события преступления", - отмечается в публикации.

Если в полиции адвокатам откажут, они планируют обжаловать это решение в суде (в порядке ст. 303 УПК Украины).

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Кроме того, защита хочет ходатайствовать о допросах в качестве свидетелей других должностных лиц, которые могут быть причастны к поджогу авто Гео Лероса.

Напомним, 28 августа народный депутат "Слуги народа" Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль. Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания.

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