Еще один очаг возгорания ликвидирован в Луганской области, - ГСЧС

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали ещё один очаг возгорания в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ГСЧС.

"7 сентября в 19:10 пожар сухой травы, валежника и лесного массива между с. Айдар и с. Лобачево, который возник 4 сентября, ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее, 6 сентября в 19.30 пожар сухой травы, валежника и лесных насаждений между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Айдар Станично-Луганского района, возникший 4 сентября, был локализован.

Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево. По состоянию на 7.00 7 сентября открытого огня не наблюдалось, осуществлялось тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки.

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