Украинский посол Кизим вернулся в Минск, но двусторонние контакты остаются "на паузе", - посольство в Беларуси

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Радио Свобода в посольстве Украины в Минске.

На вопрос Радио Свобода, как дальше будут строиться отношения Киева и Минска, посол Игорь Кизим ответил: "Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России ".

17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД Украины впервые в истории вызвало своего посла в Беларуси в Киев на консультации "для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов ... исключительно через недопустимые действия Минска ".

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