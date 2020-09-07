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Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период

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Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период
Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили согласился занять должность премьер-министра Грузии в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, свою позицию политик разъяснил в Фейсбуке.

"Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - написал он.

При этом Саакашвили отметил, что продолжает выполнять свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Сейчас я нахожусь в Украине и выполняю свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ. Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на которое у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключения к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСИ. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведен капитал и реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме", - написал он.

Саакашвили подчеркнул, что не выбирает между двумя странами: "Моя борьба продолжается и здесь, и там".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • vitaliymkua
    І не кажи! Так зебілам в очі навіть Блазень не сцяв.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Он улетел, но обещал вернуться!

    Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 9318
  • Kamate Kaora
    Или так:
    Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 9149
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