Координационный совет выдвинул требования к "власти" Беларуси: прекратить репрессии, обеспечить расследование преступлений, опубликовать реальные итоги голосования

Координационный совет на фоне массовых задержаний, похищений и уголовных дел обвиняет "власть" Беларуси в превышении полномочий и призывает восстановить демократию в стране.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте органа, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, для принятия мер по преодолению кризиса необходимо:

Инициировать и обеспечить расследование преступлений, совершенных в период с 9.08.2020 г. в отношении участников мирных акций, в том числе расследовать гибель людей, пропавших в период с 09.08.2020 г. Обеспечить ежедневное доведение до общества объективной информации о ходе расследования. Опубликовать достоверную информацию об итогах голосования 09.08.2020 г. по каждому избирательному участку. Провести проверку на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 192 УК, по всем зафиксированным фактам нарушения избирательного процесса, в том числе, но не исключительно, по выявленным и задокументированным фактам фальсификаций подсчета голосов избирателей, составления заведомо подложных документов по итогам выборов, принуждения членов избирательных комиссий к таким действиям со стороны представителей органов государственной власти и управления. Прекратить политические репрессии и в установленном законодательством порядке рассмотреть вопрос отмены либо изменения мер пресечения по находящимся в производстве уголовным делам о массовых беспорядках, групповых нарушениях общественного порядка в отношении всех обвиняемых по этим делам, задержанных в период с 10.05.2020 г. по настоящее время, в том числе в отношении Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и других лиц, признанных политзаключенными (http://spring96.org/be/news/49510). Освободить всех незаконно задержанных участников мирных акций и лиц, отбывающих административный арест за участие в мирных акциях. Прекратить репрессии в отношении членов Координационного совета. Обеспечить немедленное освобождение Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Андрея Егорова, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтвердить возможность и предоставить гарантии свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну.

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Кроме того, Координационный совет просит "не поддаваться на провокации, не отвечать насилием на насилие и добиваться привлечения всех преступников к ответственности исключительно по закону".