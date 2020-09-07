Новости

После инцидента с Навальным мы поддерживаем отказ от "Северного потока-2", - Трамп

15 558119
После инцидента с Навальным мы поддерживаем отказ от "Северного потока-2", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что поддерживает идею отказа от "Северного потока 2"после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Конечно, да", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с Навальным.

Президент США также напомнил, что и до истории с Навальным выступал против этого проекта.

"Да вы и не слышали о "Северном потоке - 2" до тех пор, пока Трамп не пришел", - заявил он.

Трамп подчеркнул, что возмущен тем, что "Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России миллиарды долларов, а при этом - мы должны защищать Германию как раз от России (в НАТО)".

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Палиця Василь
    https://twitter.com/newkc14

    Kavkaz Center
    @newkc14
    ·https://twitter.com/newkc14/status/1303038461105012736 36 хв

    Из https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B?src=hashtag_click #Украины пришил хорошие новости. В результате засадной операции украинского спецназа близ населенного пункта https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0?src=hashtag_click #Тельманова на https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5?src=hashtag_click #Донбассе уничтожены 23 члена банды https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%9D%D0%A0?src=hashtag_click #ДНР вместе с командиром. Бандитскую колонну раздербанили в пух и прах. Данные о потерях подтвердили и в банде ДНР
  • Lvbnhj
    После с инцидента с Навальным мы поддерживаем отказ от "Северного потока-2", - Трамп - Цензор.НЕТ 5039
  • Игорь Карпов
    трамп самозакоханий бовдур сьогодні каже одне а завтра ***** під хвостом вилизує...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости