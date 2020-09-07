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Сейчас на руках у населения около миллиона единиц легального огнестрельного оружия, - Геращенко

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Сейчас на руках у населения около миллиона единиц легального огнестрельного оружия, - Геращенко
Граждане Украины имеют на руках около 1 млн единиц легального огнестрельного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"У нас в Украине на сегодняшний день около миллиона единиц легального огнестрельного оружия на руках. Это охотничье, спортивное оружие. У нас запрещается только короткоствол, кроме оружия у тех, кто награжден ней или тех, кто носит ее по роду своих обязанностей . И запрещается автоматическое оружие ", - сказал Геращенко.

Он уточнил, что другие виды стрелкового оружия в Украине разрешены.

По словам Геращенко, украинское законодательство позволяет приобретение гладкоствольного оружия лицам, которым исполнился 21 год, нарезного - с 25 лет.

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Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Ned Stark
    Там у статистиці ще мабуть в неправомірне записані випадки так званого перевищення необхідної оборони....

    Взагалі "перевищення необхідної оборони" - величезний абсурд, оборона - вона або є, або її немає!
  • саша паламарчук
    ти навіть не уявляєш скільки!
  • Харьков Сумской
    Хотелось бы узнать официальную статистику о неправомерном применении легального оружия.
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