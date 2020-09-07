Минобороны не переводит оставшиеся части на новую систему питания и не проводит торги на следующий год, - волонтер Петреня

В конце марта Минобороны обещало до конца лета разработать комбинированную систему питания для "небоевых" воинских частей.

Об этом в Facebook напомнила волонтер и руководитель проектного офиса реформ МОУ Диана Петреня, передает Цензор.НЕТ.

"После скандала о том что большая часть в/ч не переходит на новую систему питания в марте этого года, МО вышло на пресс-конференцию и объявило что на самом деле все хорошо, и осенью они будут вводить новую комбинированную систему питания.

Я, зная как разрабатываются системы питания, и зная какие этапы для этого нужно пройти, очень посмеялась от такого оптимизма. И начала внимательнейшим образом следить за "разработкой новой системы, и изменениями в законодательстве". Точнее, за полным их отсутствием.

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Сегодня 7 сентября. Никто ничего нового не ввел, не разработал, не собирался и не собирается. То есть МО банально соврало об этом, впрочем как и обо всем последнее время", - пришла к выводу Петреня.

По ее данным, сейчас на новой системе питания находятся приблизительно 55% военнослужащих, остальные питаются по старой системе, "все с теми же старыми аутсорсерами, которые пролоббировали свои интересы через разрешение КМУ кормить армию без торгов и всего остального".

"Самое интересное, новая система питания проторгована до конца этого года. И уже подходит время начинать торги на следующий год. И я, зная как происходят эти торги, уверяю вас - их надо начинать прямо сейчас, чтобы успеть до конца года. Что-то не вижу никаких движений в этом направлении. Или аутсорсеры уже договорились о том, что они со следующего года кормят уже ВСЮ армию, и торги не нужны?", - задается вопросом Петреня.

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Напомним, 18 марта Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому, если Верховная Рада в ближайшие дни не примет изменения в Государственный бюджет на 2020 год.

После этого волонтер и руководитель проектно офиса реформ МОУ Диана Петреня, которая руководила этой реформой в ее начале, выступила с довольно резким заявлением в адрес высшего военного руководства, которое возвращает старые схемы.

До этого, с июля 2019 года, реформу через суд пыталась затормозить частная предпринимательница (неоднократная участница продовольственных тендеров МОУ), однако 12 марта 2020 суд признал правомерность внедрения новой системы питания в ВС Украины. Однако после победы в суде Минобороны теперь само останавливает реформу.

20 марта выснилось, что проблемой оказалась неспособность армии содержать штатных поваров в частях. Вместо этого Минобороны решило и дальше платить деньги за приготовление пищи и хранение продуктов коммерческим фирмам, которые фактически невозможно контролировать, что и стало причиной инициирования реформы в 2015 году.

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Позже в Минобороны заявили, что проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет. В частности, ведомство тогда указывало: "Остальные части - так называемые небоевые части, к которым относятся, например, склады и арсеналы боеприпасов, будут переходить на комбинированную систему питания, где поставщик предоставляет и ассортимент продуктов по каталогу, и услугу по организации питания. Такая комбинированная система находится в процессе разработки и требует внесения изменений в подзаконные акты, что займет время примерно до конца лета".