В Николаеве, отнесенном к "желтой" зоне, усилили карантин
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформ сообщает со ссылкой на сайт Николаевского горсовета.
Как отмечается, с понедельника в городе начали действовать следующие ограничения:
запрещено посещение посторонними лицами заведений и учреждений социальной защиты, в которых находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями; учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям / лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме заведений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно);
запрещена деятельность хостелов;
запрещена работа после 24-ёх и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.
Ограничения будут действовать на территории Вознесенского, Баштанского, Кривоозерского и Очаковского районов области, которые с 7 сентября также отнесены к "желтой"зоне эпидемопасности.
Как сообщалось, с 7 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование, в частности, в "желтую" зону попали города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области.