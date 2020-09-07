В Николаеве, отнесенном к "желтой" зоне, усилили карантин

В Николаеве с 7 сентября усилили карантинные меры, поскольку город отнесен к "желтой" зоне эпидемиологической опасности относительно коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформ сообщает со ссылкой на сайт Николаевского горсовета.

Как отмечается, с понедельника в городе начали действовать следующие ограничения:

запрещено посещение посторонними лицами заведений и учреждений социальной защиты, в которых находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями; учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям / лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме заведений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно);

запрещена деятельность хостелов;

запрещена работа после 24-ёх и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Ограничения будут действовать на территории Вознесенского, Баштанского, Кривоозерского и Очаковского районов области, которые с 7 сентября также отнесены к "желтой"зоне эпидемопасности.

Как сообщалось, с 7 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование, в частности, в "желтую" зону попали города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области.

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