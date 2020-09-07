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Каждая страна должна инвестировать в здравоохранение, чтобы быть лучше подготовленной к следующим пандемиям, - Гебрейесус

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Каждая страна должна инвестировать в здравоохранение, чтобы быть лучше подготовленной к следующим пандемиям, - Гебрейесус
Странам стоит готовиться к новым пандемиям и инвестировать в здравоохранение.

Об этом 7 сентября во время пресс-конференции заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ.

"Это будет не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии - это факт жизни. Но когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готов - более готов, чем был на этот раз", - уверен он.

Глава ВОЗ отметил, что в последние годы многие страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения, которая является основой для ответа на пандемии. Таким образом, часть обязательства каждой страны должна заключаться в инвестировании в общественное здравоохранение в качестве вложения "в более здоровое и безопасное будущее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны должны разработать планы по карантину, обнаружению и лечению заболевших COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Напоминает чувака из телелохотрона.
    Или телепропеведника.
    Расстегивайте бумажники дамы и господа и готовьте ваши кредитки!
  • PREDATOR PREDATOR
    Останні пандемії це бізнес.І ні в яке порівняння не йдуть з іспанкою.
  • михаил виттман
    Какой грипп на очереди,коровий,а может овечий? Башляйте,лохи..
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