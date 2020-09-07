Родственники белорусской оппозиционерки Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении
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Родственники белорусской оппозиционерки, члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико.
"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", - говорится в сообщении.