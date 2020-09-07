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Родственники белорусской оппозиционерки Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении

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Родственники белорусской оппозиционерки Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении
Родственники белорусской оппозиционерки, члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико.

"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", - говорится в сообщении.

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Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Перехватчик
    Родственники белорусской оппозиционерки Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении - Цензор.НЕТ 7479
  • Serhios Bond
    До какой степени они могут бьlть такими наивньlми?
  • irenka ko
    Нічого дивно. В Білорусі люди зникали завжди, кагебе ж працювало всі ці роки як годинник, то чому зараз повинно щось змінитися, влада ж не змінилась, система також. Цих тварюк треба вирубувати з коренем, а вони його глибоко пустили.
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