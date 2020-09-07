Российский суд продлил на три месяца арест украинского активиста из Крыма Приходько, - правозащитники
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Крымской солидарности".
На заседании, кроме стороны защиты и обвинения, присутствовал консул Украины в Ростове-на-Дону Юрий Довгуля.
Адвокат ходатайствовал о рассмотрении доказательств защиты, но судья перенес их рассмотрение на 16 сентября, "ввиду необходимости освободить зал суда для других подсудимых".
В то же сремя, суд удовлетворил ходатайство обвинения о продлении строка содержания Олега Приходько под стражей еще на три месяца.
Комментируя решение суда, Приходько сказал, что он "ничего другого и не ожидал".
Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. 10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.
1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.