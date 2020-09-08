Разговора между главами МИД Украины и России по случаю нарушения террористами перемирия на Донбассе еще не было, - Кулеба

Телефонный разговор министров иностранных дел Украины и России в связи с нарушением режима тишины на Донбассе пока не состоялся.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интрфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

"Несмотря на поздний час, когда разговор вчера (в воскресенье) был инициирован, сначала реакция из российского МИД была довольно оживленная, но потом, сегодня утром, мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку. И неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Потому я готов, жду разговора. Я считаю, что когда убивают на Востоке украинского солдата, то единственная сторона, с которой надо говорить - это РФ. И именно такое поручение дал мне вчера президент - переговорить с Лавровым", - сказал Кулеба

Министр также пояснил, какие вопросы должны быть обсуждены в ходе его разговора в Лавровым.

"О чем говорить? Очень просто. Первый вопрос - как объясняет Российская Федерация то, что случилось. Второе - остается ли она преданной режиму прекращения огня. И третье - обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел Нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись", - отметил Кулеба.

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