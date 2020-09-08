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Уже у почти 2 тысяч сотрудников МВД диагностирован коронавирус, - Геращенко

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Уже у почти 2 тысяч сотрудников МВД диагностирован коронавирус, - Геращенко
Почти 2 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел уже заболели COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этомоб этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Да, мы получили 2,6 млрд грн на доплаты, внимание, 87 тыс. сотрудникам МВД. Из них 67 тыс. полицейских, остальные 20 тыс. это сотрудники Национальной гвардии, пограничная служба. Это все те, кто непосредственно работал на улицах, выезжал на места правонарушений, которые работали с гражданами и имели повышенную вероятность заболеть коронавирусом. У нас на сегодняшний день из 345 тыс. сотрудников МВД уже почти 2 тыс. заболели коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем есть в среднем по стране", - сказал Антон Геращенко.

Он отметил, что полицейские получали доплату в 50% и денег хватило на период с апреля по июнь.

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Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Лариса fb3d953c
    Диагностирован коронавирус? А какими тестами? Теми, что в сарае Харьковской области производились и закупались больницами? Слышали, слышали... Сколько вы будете вешать лапшу народу?
  • Игорь Монахов
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    tZE inform
    На закрытом селекторном совещании зам. министра здравоохранения Ляшко фактически признал полный провал бесплатного тестирования больных на COVID-19. Куда потрачены выделенные деньги на бесплатное тестирование в размере 986.65 млн. гривен он не уточнил. IFA-тестирование введенное обязательным приказом МОЗ Украины в мае 2020 года для всего врачебного персонала работающего с больными COVID-19 то же полностью провалено. Количество заболевших продолжает держаться на отметке 2500 + , и постоянно фиксируются случаи заболевания в школьных коллективах.

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  • Valery Rusu 39528c0d
    Это скорее хорошие новости в восприятии населения Украины, ибо мусоров не любят и чуть ли не каждую неделю желают им сдохнуть.
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