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С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 950 нарушений тишины, - отчет

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С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 950 нарушений тишины, - отчет
СММ ОБСЕ зафиксировала после начала перемирия 27 июля целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ от 7 сентября

Так, начиная с 00:01 27 июля по конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

В частности это 173 взрыва, 2 неопределенных боеприпаса, которые пролетели и 13 осветительных ракет. Также 762 очереди и выстрела из автоматического оружия.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    А Зелени ответить легче - "всё нормально", чем всю куевость перемирья объяснять лохам.(с)
  • Garry Grant
    Высер ниже среднего.
  • Владислав Носковский
    Так твій зюзя є діючим презедентом, хай він і говорить.
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